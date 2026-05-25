Sono stati 6336 (su 11.358 elettori) i votanti definitivi a questa tornata di elezioni amministrative a Campobello di Mazara. Col 55,48% l’afflusso alle urne di quest’anno è stato di qualche punto in più rispetto al 54,48% che si registrò nella tornata delle amministrative del 2020. Ieri sera alle ore 23 i votanti erano 5.202, quindi soltanto nella mattinata di oggi (fino alle ore 15) sono andati alle urne altri 1.134 elettori. Le operazioni di spoglio sono iniziate da qualche minuto e vengono seguite sia nel comitato di Piero Di Stefano che di Daniele Mangiaracina e Gioacchina Catanzaro.