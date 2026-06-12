Con 11 voti favorevoli e 5 schede nulle e bianche il neo consiglio comunale di Campobello di Mazara ha votato Paolo Scarpinati, 52 anni, presidente del massimo consesso civico e Nicoletta Moceri, 38 anni, vice presidente. L’elezione è avvenuta ieri sera dopo l’insediamento. Scarpinati, laureato in Economia e gestisce un patronato a Campobello, alle ultime elezioni è risultato il più eletto con 605 voti, mentre Nicoletta Moceri (espressione di Forza Italia ma aderente al movimento Campobello 5.0), dipendente dell’Asp Trapani, è risultata eletta con 562 voti. «Sarò il presidente di tutti – ha tenuto a dire Paolo Scarpinati – la campagna elettorale è terminata e ora è il tempo del dialogo e di metterci al lavoro». Auguri al neo presidente e al vice sono arrivati in maniera bipartisan sia della maggioranza che della minoranza.