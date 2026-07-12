«Non è una questione di legittimità, la legge consente l’adeguamento delle indennità, ma non tutto ciò che è legittimo è allo stesso tempo opportuno». È quanto affermano in una nota i consiglieri d’opposizione alla scelta della Giunta municipale di aumentare le indennità di funzione del sindaco e, di conseguenza, del vice, assessori, presidente del consiglio comunale e del vice. «La scelta dell’amministrazione appare profondamente inopportuna – scrivono nella nota – mentre il Comune si trova in una situazione di dissesto finanziario, mentre ai cittadini vengono chiesti sacrifici e agli imprenditori e professionisti di mettere gratuitamente a disposizione il loro tempo e le loro competenze, la Giunta ha ritenuto prioritario aumentare gli importi delle indennità degli amministratori, ad oggi notevolmente più alte di quelle applicate negli ultimi anni».