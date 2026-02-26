Fratelli d’Italia, così come stanno le cose, per le amministrative a Campobello di Mazara, è già spaccata. L’attuale deputato regionale di FdI Giuseppe Bica, già da qualche settimana, ha ufficializzato il suo sostegno al candidato sindaco Daniele Mangiaracina. Ieri sui social ha iniziato a girare una foto che ritrae Mangiaracina e alcuni sostenitori insieme all’onorevole Bica a palazzo dei Normanni con dolci in bella vista e bicchierini in mano. Il partito, almeno per bocca dei vertici provinciali, con un documento diramato oggi, ha preso posizione di tutt’altro lato: «eventuali tentativi di fughe in avanti, di qualsivoglia altra natura, rappresentano meramente posizioni personali». Il riferimento chiaro all’onorevole Bica non c’è ma è scontato che il messaggio è diretto a lui. A Campobello di Mazara il direttivo locale del partito s’è riunito alla presenza del responsabile degli enti locali per la provincia di Trapani, Nicolò Catania, e del segretario provinciale del partito Maurizio Miceli. «Il percorso verrà intrapreso, unitamente alle attuali forze di maggioranza, oltre a tutte quelle realtà politiche e sociali che hanno già manifestato volontà di adesione e condivisione». E nel documento è pure chiarito che «il progetto trova la totale approvazione da parte di tutti gli organi provinciali e regionali del partito». Dunque, FdI rimane vicino all’attuale sindaco Giuseppe Castiglione. Almeno così sembra dal documento.