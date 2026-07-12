La Giunta municipale di Campobello di Mazara ha rideterminato l’indennità di funzione di sindaco e, di conseguenza, tutte quelle che riguardano il vice e gli assessori, ed anche il presidente del consiglio comunale e il suo vice. La delibera (è la 139 del 7 luglio 2026) richiama sia il decreto del Ministero dell’interno del 4 aprile 2000 che la legge finanziaria del dicembre 2021 dove, nello specifico, viene previsto che «a decorrere dal 2024 l’indennità di funzione dei sindaci è parametrata al trattamento economico dei presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultate dall’ultimo censimento ufficiale». Per Campobello di Mazara (che al censimento Istat 2022 contava 11.404 abitanti) la misura dell’indennita del sindaco è del 30% rispetto alle spettanze del presidente della Regione; quelle degli altri organi sono poi parametrate a quella del sindaco. Le nuove indennità (lorde) così ricalcolate per il 2026 (con decorrenza dall’insediamento dei nuovi organi avvenuto a giugno scorso) sono: 4.140 euro sindaco (l’indennità del sindaco precedente era di 2.788,87 euro), 2.277 euro vice sindaco, 1.863 euro assessori, 1.863 euro presidente del consiglio, 1.117,80 euro vice presidente del consiglio.

Nella delibera è, altresì, indicato la maggiore spesa a carico del bilancio comunale che, per il 2026, sarà di 38.493,35 euro. A una parte della maggiore spesa sostenuta contribuirà la Regione alla quale il Comune dovrà produrre istanza. Le modalità di erogazione del contributo sono previste dal documento approvato dalla Conferenza Regione-Autonomie locali e da due decreti assessoriali.