Un guasto alle pompe di sollevamento dei pozzi di contrada Gorga e Bosco a Campobello di Mazara potrebbe causare temporanee carenze nella distribuzione idrica sul territorio e così il sindaco Daniele Mangiaracina ha attivato il servizio con autobotte. L’ha fatto con un’ordinanza sindacale (annunciata sui social) con la quale affida la conduzione dell’autobotte comunale alla ditta Giuseppe Moceri «a titolo completamente gratuito». Il Comune, infatti, all’interno del proprio organico non ha un dipendente in possesso della patente per camion. L’autobotte, dunque, consentirà di far fronte alle emergenze, «con priorità assoluta a soggetti fragili, anziani, disabili, famiglie con minori e in presenza di urgenze igienico-sanitarie», chiarisce il sindaco. A disposizione ci sono i numeri 3391971018 (Moceri) e 3357442590 (Comando Polizia municipale). Ma anche i numeri 0924933239, 0924933238, 0924933216, 0924933276 (a partire da lunedì).

Intanto per i lavori di ripristino degli impianti di sollevamento acqua dei pozzi di contrada Gorga e Bosco a servizio dell’acquedotto comunale, l’ufficio tecnico guidato dall’architetto Antonio Giarraputo ha impegnato la somma di 45 mila euro, avviando una trattativa diretta tramite Mepa con la ditta Amato srl di Petrosino. «Alla data odierna questo V Settore non dispone di personale qualificato in servizio per provvedere a tale particolare gestione», chiarisce nella determina dirigenziale l’architetto Giarraputo.