«Quale logica amministrativa giustifica la rinuncia a una professionalità già impegnata e competente proprio nel momento in cui sarebbe più necessaria?». È l’interrogativo che si pone il gruppo consiliare di minoranza a Campobello di Mazara dopo che ieri il sindaco Daniele Mangiaracina ha revocato l’incarico all’assessore Monica Scoppio e ha nominato nuovo assessore Sabina Lazzara. Il sindaco ha tenuto per sé la delega al bilancio. «La revoca della dottoressa Scoppio lascia forti perplessità, non soltanto per le modalità con cui è stata disposta, poco eleganti nei confronti di chi ha lavorato con impegno e professionalità nell’interesse dell’ente, ma soprattutto per le ragioni e il momento storico in cui è intervenuta», scrivono dall’opposizione.

«La scelta – aggiungono i consiglieri Piero Di Stefano, Francesco Margiotta, Mariella Gulotta, Giuseppe Castiglione e Noemi Gentile – lascia francamente interdetti, soprattutto perché è lo stesso Sindaco, nel decreto di revoca, a riconoscere la professionalità con cui la dottoressa Scoppio ha seguito l’avvio di questo percorso». I consiglieri d’opposizione augurano buon lavoro alla neo assessora Sabina Lazzara, «certo che svolgerà con competenza le deleghe che il sindaco le ha affidato. Ma il dato politico e amministrativo di una decisione che non può passare inosservata. Governare non significa soltanto ridefinire gli equilibri di maggioranza, ma soprattutto compiere scelte nell’interesse della comunità», concludono.