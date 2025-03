Andrea Moceri, già mister del Campobello calcio e di altre realtà sportive della provincia, è il nuovo coordinatore comunale di Forza Italia a Campobello di Mazara. È stato eletto per acclamazione oggi, nel corso del congresso comunale che si è svolto in un locale di Tre Fontane. Quella di Moceri era l’unica candidatura presentata e, non appena eletto, con lui si è congratulato il coordinatore provinciale del partito Tony Scilla. Con Moceri nella segreteria comunale sono stati eletti: Leonardo Bascio (attuale consigliere comunale, eletto nel 2020 con la coalizione di Castiglione), Giuseppe Stallone (già sindaco di Campobello), Vito Abate (primo coordinatore comunale azzurro a Campobello), Michele Di Natale, Felicetto Maiorana, Giovanni Bruno, Pietro Daniele Indelicato, Vita D’Antoni, Rosaria Pisciotta, Antonino Panicola, Giovanni Maria Critti, Giovanna Libertini, Alessia Polizzi, Maria Moceri, Pietro Maniscale, Agostino Marchese, Danilo Mangiagli e Vito Puccio.

«Noi non siamo seguaci di ideologie alla moda – ha detto Andrea Moceri nel suo intervento – Forza Italia crede nell’economia e nel mercato e consideriamo la mafia come un male da combattere. L’arresto di Matteo Messina Denaro ha segnato uno spartiacque nella lotta alla mafia. Il nostro impegno sarà volto alla legalità. Oggi Campobello sta vivendo un clima amministrativo difficile (il chiaro riferimento è al dissesto finanziario dell’ente, ndr) al quale, certamente, Forza Italia non ha contributo per crearlo». Moceri ha affermato che il nuovo corso di Forza Italia a Campobello vedrà protagonista un «progetto politico che rilancerà le ambizioni del nostro paese». In prima fila, come ospiti, c’erano anche l’attuale sindaco Giuseppe Castiglione e il presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano.

AUTORE. Redazione