L’ultimo video del deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica a fianco il candidato sindaco Daniele Mangiaracina ha suscitato, ancora una volta, la reazione del presidente provinciale del partito Maurizio Miceli: «il coordinamento provinciale del partito è col candidato sindaco Piero Di Stefano». La crepa dentro Fratelli d’Italia, dunque, non si sana. Così se l’onorevole Bica ha fatto il passo in avanti da solitario di sostenere Daniele Mangiaracina, dall’altro c’è il partito che sostiene Piero Di Stefano. Dunque l’onorevole Bica parlerebbe a titolo personale, seppur rappresenta in un partito. «La campagna elettorale si sta sviluppando all’insegna del confronto diretto, della partecipazione e di un clima positivo, lontano da polemiche sterili e centrato, invece, sui contenuti, sui programmi e sulle prospettive di crescita per Campobello di Mazara. Un approccio che sta raccogliendo attenzione e consenso, testimoniando la credibilità del progetto politico proposto», scrive in una nota il coordinamento provinciale del partito.