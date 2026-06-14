Lo “Sporting club” di Campobello di Mazara, che con amore e passione ha fondato e cresciuto Angela Ferraro, scomparsa prematuramente a dicembre scorso, continua a mietere successi. Le piccole atlete del centro, allenate da Maria Concetta Peruzza, istruttrice federale, hanno conquistato il podio ai campionati italiani di ginnastica ritmica ASC che si sono tenuti a Ortona, in Abruzzo. A salire sul primo scalino del podio è stata Alessia Campo per il livello C dell’attrezzo clavette. La stessa Campo, insieme a Francesca Scilabra, si sono classificate campionesse italiane ASC livello C di coppia a corpo libero. Seconde classificate, invece, Alessandra Pantaleo e Gioia Signorello per il livello B2 di coppia a corpo libero. Vittoria Gentile e Aurora Pace, seconde classificate per il livello A2 coppia corpo libero. Veronica Giorgi e Matilde Pantaleo sono salite sul secondo scalino del podio per il livello A1 di coppia corpo libero. Infine, Evelin Crifasi si è classificata al primo posto per il livello B1 nell’attrezzo palla. Prima di arrivare ai campionati di Ortona, le piccole atlete hanno partecipato alle due tappe regionali che si sono svolte a Viagrande e Catania.