L’iniziativa non è una novità, perché già negli anni addietro è stata promossa da club service del territorio. Ma quest’anno a Campobello di Mazara anche il Comune vuole fare la sua parte. Ed ecco che l’assessore comunale all’istruzione Bia Cusumano – che è un insegnante – ha voluto promuovere “Torna a scuola con solidarietà”. Si tratta di una donazione-raccolta di materiale didattico come penne, quaderni, zaini, colori che avverrà presso la cartolibreria “L’insieme” di via Roma a Campobello di Mazara. I cittadini che vorranno fare una donazione, possono comprare il materiale didattico e lasciarlo lì stesso dove avverrà la raccolta prima della distribuzione ai bambini di famiglie indigenti.

Qualche giorno addietro l’associazione “Cotulevi” ha donato tre buoni da 100 euro agli uffici comunali della solidarietà sociale per donarli a famiglie bisognose. Ieri sera, invece, l’associazione “Gandhi”, nel corso di una serata conviviale, per bocca della presidente Giusy Di Natale ha annunciato che parte del ricavato della serata servirà per l’acquisto di materiale didattico sempre per bambini di famiglie indigenti di Campobello di Mazara.