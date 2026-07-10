La denuncia è del gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle e riguarda il pantano Leone di Campobello di Mazara. Secondo i pentastellati nella zona del Pantano si avvertirebbero effluvi maleodoranti, soprattutto in determinati periodi dell’anno, con particolare riferimento agli odori riconducibili alle acque di vegetazione, percepiti anche in paese. È quanto scrivono in un documento inviato alla stampa. I pentastellati hanno ricevuto segnalazioni «che riteniamo meritevoli di immediata verifica»: nello specifico, secondo gli attivisti del M5S, nel vecchio depuratore comunale «esisterebbe un sistema di valvole che consentirebbe di deviare parte delle acque destinate al nuovo depuratore verso il Pantano Leone». Secondo i pentastellati «se tale circostanza fosse confermata, ci troveremmo davanti a un fatto di estrema gravità, soprattutto perché il Pantano Leone è un’area di rilevante pregio ambientale, che va tutelata e preservata con la massima attenzione».

Gli attivisti del M5S chiedono all’Amministrazione comunale che disponga «con urgenza ogni verifica tecnica necessaria e che accerti se ci siano ancora sversamenti non conformi e comunichi pubblicamente alla cittadinanza gli esiti degli accertamenti».