Si sono ritrovati insieme dopo 55 anni gli alunni della quinta classe, sezione A (anno scolastico 1971-1972), della scuola elementare “Edmondo De Amicis” di Campobello di Mazara. L’occasione tra gli ex alunni è stata quella di rievocare i momenti più belli vissuti tra i banchi in un’età spensierata, quale quella vissuta durante la scuola elementare. È stato ricordato l’allor maestro Matteo Sanfilippo. Al momento conviviale, organizzato in un locale di Tre Fontane, hanno preso parte: Giovanni Evati, Leo Prinzivalli, Salvatore Ditta, Gaspare Accardi, Saverio Nizzola, Maurizio Dara, Simone Tumminello, Antonino Cognata, Melchiorre Curseri e Giuseppe Accardo.