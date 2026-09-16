Una legge “salva Comuni”, per sostenere gli enti locali siciliani che si trovano in dissesto finanziario. A chiederlo al Presidente della Regione Renato Schifani e al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno è stato il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina. Il neo primo cittadino è stato rieletto a fine maggio di quest’anno, dopo 20 anni dalla sua prima esperienza di sindaco, e ha trovato il Comune già dichiarato in dissesto durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Giuseppe Castiglione.

«La proposta – scrive sulla sua Fanpage – è quella di istituire un fondo regionale straordinario e pluriennale, destinato ai Comuni che abbiano avviato un percorso serio e verificabile di risanamento. Non una sanatoria indiscriminata, ma uno strumento per accompagnare i Comuni verso l’uscita dal dissesto, premiando chi risana, riduce il debito, migliora la capacità di riscossione e rispetta obiettivi e tempi definiti». Secondo Mangiaracina «la Regione non deve sostituirsi alla responsabilità dei Comuni, ma può e deve accompagnarli verso il risanamento».