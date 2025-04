In consiglio comunale a Campobello di Mazara nasce il gruppo di Fratelli d’Italia. Ne fanno parte i consiglieri Lilla Giovanna Lo Sciuto (capogruppo), Rosetta Bono (vicecapogruppo) e Piero Di Stefano (presidente del consiglio comunale). Al partito hanno aderito, altresì, gli assessori comunali Giovanni Palermo e Biagio Stallone. Il gruppo consiliare e gli assessori si sono espressi rinnovando supporto all’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione. «Continua un percorso politico lineare e trasparente nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, in piena sintonia con la dirigenza provinciale e regionale del partito che ci ha sempre supportato ogni volta che il territorio ne abbia avuto necessità», hanno ribadito i tre consiglieri. Lo Sciuto, Bono e Di Stefano, insieme a Stallone e Palermo, hanno espresso parole di ringraziamento all’onorevole Nicola Catania, al segretario provinciale del partito Maurizio Miceli e al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: «con loro siamo orgogliosi di condividere un importante percorso politico», hanno scritto in una nota.

AUTORE. Redazione