Verifiche e controlli sulle utenze elettriche comunali, prima di pagare le fatture. È quello che ha disposto il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina con una direttiva che mira a rafforzare i controlli sulle forniture di energia elettrica. Obiettivo: contenere la spesa pubblica «in una fase delicata per le finanze comunali», scrive il primo cittadino su Facebook. Il chiaro riferimento è al dissesto finanziario in cui si trova l’ente. Per il sindaco è necessario verificare che «ogni fattura sia effettivamente riconducibile al Comune, che i codici POD corrispondano a punti di fornitura esistenti e che le utenze siano realmente necessarie alle attività dell’ente». Insomma un censimento completo di tutte le utenze elettriche comunali che dovranno fare i responsabili degli uffici che, a sua volta, devono relazionare al sindaco entro 30 giorni dal recepimento della direttiva.