Il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina ha nominato tre esperti a titolo gratuito. I decreti di nomina riguardano Giovanni Paolo Pellicane, originario di Castelvetrano, ex poliziotto oggi in pensione, che si occuperà di sicurezza. La seconda e terza nomina riguardano l’avvocato Antonino Campo e il veterinario Vincenzo Lupo che, alle scorse elezioni amministrative, erano candidati nella lista “Rinascita campobellese” che sosteneva l’attuale sindaco. I due non sono risultati eletti. Lupo sosterrà l’attività amministrativa nel campo degli animali («nel nostro programma la cura e il rispetto degli animali sono tenuti in strettissima considerazione», ha detto il sindaco nel video messaggio sulla sua Fanpage), individuando anche un’area di sgambamento. L’avvocato Campo, così come ha ribadito il sindaco, «sosterrà l’amministrazione anche per la questione delle multe che sono state emesse dal Corpo di Polizia municipale e verificare la legittimità delle notifiche», ha detto nel video messaggio.