Ferma opposizione alla festa e proposte concrete per la comunità. Sono questi gli elementi sui quali il circolo Pd di Campobello di Mazara vuole rimettersi in movimento dopo il risultato delle elezioni comunali dello scorso maggio. Giovedì scorso si è svolta l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, durante la quale è stata tracciata un’analisi profonda dello scenario post-elettorale. «La scelta di campo identitaria, trasparente e necessaria che abbiamo fatto offre oggi ai cittadini una visione di futuro radicalmente diversa per Campobello», commenta il commissario del circolo Marco Campagna. Che aggiunge: «nessun pregiudizio verso la città: il Pd non farà un’opposizione ostruzionistica a prescindere, ma sarà guidato dal bene esclusivo della comunità. L’azione politica sarà vigile, attenta e rigorosa sugli atti amministrativi, a tutela della legalità e della trasparenza».

Il nuovo corso del Pd, secondo il commissario Campagna, è quello di tornare nelle piazze e tra la gente: «saremo sentinelle attente in consiglio e fuori, ma soprattutto saremo una fucina di proposte concrete. Vogliamo stare accanto ai bisogni quotidiani dei cittadini di Campobello, offrendo risposte e non slogan. La nostra azione politica va avanti, con coraggio e a testa alta», ha concluso il commissario Marco Campagna.