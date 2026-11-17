Il cambio in Giunta a Campobello di Mazara, a poco più di 6 mesi dall’elezione del neo sindaco Daniele Mangiaracina, ha animato l’ambiente politico. A partire dalle esternazioni dell’oramai ex assessore Monica Scoppio, alla quale il sindaco ha revocato la nomina, le forze di minoranza hanno espresso critiche verso la scelta fatta, soprattutto perché la Scoppio era l’unica titolata in Giunta ad avere le competenze sul bilancio. Con una nota ora è intervenuto anche il Pd locale: «auguriamo buon lavoro alla neo assessora Sabina Lazzara, ma 5 mesi e già si cambia?», è l’interrogativo dei dem. «Un cambio repentino che però non passa inosservato: l’amministrazione si è insediata a giugno e a novembre, dopo appena cinque mesi, si cambia già. Cinque mesi per un assessorato sono troppo pochi per avviare un percorso, per dare continuità a un progetto, per dare risposte concrete a un paese che gridava cambiamento». Il Pd si interroga: «si torna al “vecchio” modo di fare politica?». E aggiungono: «ci fa piacere che all’interno di un’amministrazione governata dalla destra, con principi fedeli al Governo nazionale, si sia inserita una persona che è cresciuta professionalmente con una cultura politica fatta di attenzione agli ultimi, di solidarietà e di impegno collettivo», col chiaro riferimento a Sabina Lazzara.