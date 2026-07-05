Il coro “DoReMi” è stato ospite del saggio di fine anno dello “Studio danza Matrix” che si è svolto al cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara. Il coro “DoReMi” fa parte dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano. La partecipazione all’evento ha permesso ai giovani studenti di vivere un’esperienza di crescita e confronto con altre realtà del territorio, contribuendo alla buona riuscita di una serata ricca di emozioni e professionalità. «Ringraziamo Giusy Pulizzi per l’accoglienza impeccabile e per la sensibilità dimostrata nel valorizzare la presenza del nostro coro all’interno di un evento così curato e partecipato», hanno detto Angela Romeo e Maria Catia Ingrasciotta, direttrice del coro e docente accompagnatrice.