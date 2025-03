I fratelli Guglielmo e Riccardo Greco di Campobello di Mazara hanno partecipato alla maratona di Salsomaggiore Terme, valevole come prova del campionato regionale dell’Emilia Romagna. Guglielmo Greco ha ottenuto un buon piazzamento nella classifica assoluta, conquistando la 60ma posizione (12ma in quella di categoria) percorrendo 42,195 km con un tempo di 3 ore e 17 minuti. Il fratello Riccardo, invece, si è piazzato nella classifica assoluta al 278° posto (51° in quella di categoria), percorrendo 21 km in un tempo di 1 ora e 41 minuti. I due fratelli sono iscritti all’associazione “Atletica Tre Fontane”. Guglielmo Greco si sta ora allenando per partecipare alla “100 km del Passatore” che si correrà a maggio, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza.

