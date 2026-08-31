Dopo che Giuliano Panierino ha lasciato il comando della Polizia municipale di Campobello per assumere lo stesso incarico a Castelvetrano, anche l’architetto Antonio Giarraputo, che guida l’Ufficio tecnico comunale, lascerà in parte l’ente. Da domani – 1° settembre – l’architetto, infatti, farà solamente 6 ore al Comune di Campobello di Mazara e le restanti 30 ore al Comune di Menfi. Tra i due enti è stata firmata la convenzione per la durata di un anno rinnovabile. Intanto è di oggi il decreto a firma del sindaco Daniele Mangiaracina che affida la guida dell’Ufficio tecnico di Campobello (lavori pubblici, impianti a rete, protezione civile, sicurezza sul lavoro, servizi alla città, manutenzione patrimonio, pianificazione del territorio, urbanistica, condono edilizio e repressione, Sue, Suap e Sitr) all’architetto Ignazio Graziano, tornato dopo un periodo di distacco al Comune di Alcamo.

Il I settore del Comune (gestione patrimonio, servizi culturali e sportivi, promozione turistica, servizi cimiteriali, gestione attività ricreative, gestione attività sportive, servizi demografici, servizi elettorali, servizi statistici e gestione risorse umane) è stato affidato, in via temporanea, alla Segretaria comunale Rosa Damiano dopo che il responsabile Gaspare Manzo ha chiesto e ottenuto il congedo parentale sino al 30 novembre prossimo.

Al responsabile dell’area finanziaria e tributi Pietro Pantaleo è stato affidato “ad interim” anche l’incarico che era di Panierino (Polizia municipale, randagismo, telefonia, videosorveglianza, protocollo generale, ufficio messi, pubblicazione atti, portierato e autisti), nelle more che venga nominato il nuovo comandante. I servizi di Polizia municipale sono, in via temporanea, affidati all’ispettore capo Gaetano Mangiaracina.

AUTORE. Redazione