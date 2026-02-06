Il movimento “Contro corrente” del deputato regionale Ismaele La Vardera approda a Campobello di Mazara. Il faro territoriale, questo il nome dei punti di osservazione e di monitoraggio sul territorio che proprio il deputato si è inventato, è stato affidato a Vladimiro Giuseppe Puccio, individuato come socio guardiano. Lui si farà portavoce dei cittadini, «prendendo in carico le istanze ed attivandosi per portarle a buon fine», spiegano dal movimento. Il faro, puntualizza La Vardera, «opererà nell’interesse dell’intera comunità e dialogherà con tutte le forze politiche e le associazioni che più rispecchiano le visioni, i valori e le idee politiche del movimento».