Dopo la nomina di Giusy Di Natale come neo assessore (al posto di Massimiliano Sciacca) oggi è entrato nella Giunta municipale di Campobello di Mazara il neo assessore Gaspare Crifasi. Il vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Agrigento prende il posto del dimissionario Gianvito Greco che esce di scena dopo aver ricoperto l’incarico di assessore allo spettacolo per alcuni anni. Greco si è dimesso «per motivi personali». Gaspare Crifasi ha 42 anni ed è alla sua prima esperienza politica. «Auguro a Gaspare Crifasi un buon lavoro all’insegna della fattiva collaborazione, nella convinzione che saprà apportare nuovo slancio in seno alla Giunta comunale, essendo un professionista stimato, impegnato in prima persona nel sociale e che è sempre stato a contatto con i giovani», ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione. Il primo cittadino ha tenuto a ringraziare l’ex assessore Gianvito Greco «per il servizio reso alla comunità campobellese, portando avanti con passione, dedizione e cuore tantissime attività culturali e d’intrattenimento», ha detto Castiglione.

AUTORE. Redazione