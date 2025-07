In vista delle prossime elezioni comunali Forza Italia scalda i motori. Ieri pomeriggio, in un lido di Tre Fontane, il coordinatore locale del partito Andrea Moceri ha organizzato un incontro con l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo: «Il nostro obiettivo è creare opportunità concrete per i giovani e per le aziende siciliane, con un occhio di riguardo per le comunità locali come quella di Campobello», ha detto l’assessore. A fare gli onori di casa è stato Andrea Moceri che ha evidenziato la volontà del partito di radicarsi sempre più nel territorio con azioni concrete e una nuova linfa politica: «Siamo qui per costruire un progetto serio, che coinvolga cittadini, imprese e amministratori locali. Forza Italia a Campobello è pronta a fare la differenza». All’incontro hanno partecipato anche il consigliere comunale Leonardo Bascio, il consigliere provinciale Vito Milazzo e l’ex sindaco del paese Giuseppe Stallone. Presenti anche alcuni rappresentanti di “Alternanza civica” che vede tra le sue fila Vincenzo Pisciotta e Lillo Dilluvio, del movimento “Campobello nuova” e del movimento “Noi per Campobello”.

AUTORE. Redazione