Un’interrogazione scritta, accompagnata da una richiesta di accesso agli atti, per fare il punto sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale. A presentarla è stato il gruppo consiliare di Forza Italia a Campobello di Mazara, formato da Maria Moceri, Vito Balistreri e Armando Accardo. I consiglieri azzurri vogliono avere contezza della situazione immobiliare dell’ente, ossia dei beni inutilizzati, abbandonati o in condizioni di degrado, agli immobili concessi o affidati a soggetti terzi, con particolare attenzione ai canoni, agli eventuali mancati pagamenti e alle somme effettivamente incassate dal Comune. Ma vogliono vederci chiaro anche per le alienazioni dei beni immobili dal 2014 al 2026. «Riteniamo – affermano i consiglieri – che il patrimonio immobiliare comunale appartenga alla collettività e che sia pertanto necessario disporre di informazioni complete e documentate sulla sua gestione. Il nostro obiettivo è esercitare pienamente il ruolo di controllo e indirizzo che compete ai consiglieri comunali e, al tempo stesso, fornire ai cittadini elementi chiari per conoscere come sono stati amministrati i beni dell’ente».