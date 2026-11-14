Una Pec di poche righe inviata al sindaco Daniele Mangiaracina per «chiedere scusa alla città» è stata inviata dall’anatomopatologo Roberto David che lunedì scorso, durante la trasmissione televisiva “Lo Stato delle cose”, in onda su Rai3, ha bollato Campobello di Mazara come la «fogna d’Italia». Le parole proferite dal medico davanti alla giornalista inviata che è andata a trovarlo direttamente negli uffici del Policlinico di Palermo (dove oggi il medico lavora), hanno sollevato l’indignazione del sindaco e di tutte le forze politiche in maniera bipartisan.

«Porgo le mie sincere e sentite scuse – ha scritto il medico – confido nella vostra benevola comprensione dell’atto che, come ben si percepisce dalle immagini trasmesse, versavo in uno stato di tensione, a causa dell’intervista tanto incalzante, quanto imprevista nell’orario di lavoro». «La vicenda si chiude», ha scritto sui social il sindaco Mangiaracina. Il medico Roberto David fu il camice bianco che processò e consegnò, nel giro di due giorni, l’esame istologico di Andrea Bonafede, alias di Matteo Messina Denaro quando ancora era latitante.