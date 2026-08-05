Promuovere un progetto urgente di messa in sicurezza della fascia costiera, oggi a rischio di grave erosione. È quello che propone Forza Italia di Campobello di Mazara guidata da Andrea Moceri e vicina al sindaco Daniele Mangiaracina. L’impegno della forza politica è mirato alle frazioni estive. Con particolare attenzione su Tre Fontane alla Regione già da mesi è stato presentato un progetto di riqualificazione della piazza Favoroso di Tre Fontane e ora ammesso al finanziamento di 1,9 milione di euro. «Siamo seguendo e sollecitando i progetti per le rigenerazione urbana con ammodernamento delle piazza di Tre Fontane – dice Andrea Moceri – nonostante il costo complessivo è di 1,9 milioni si possono finanziare fino a 3 milioni». Nell’intervento progettuale è previsto la riqualificazione della zona ex mercato del pesce con la realizzazione di una gradinata verso il mare. I forzisti assicurano anche di seguire e «accelerare l’iter finale della variante al Prg, dotare Campobello di questo strumento significa dare al Comune una visione di sviluppo territoriale e sociale», conclude Andrea Moceri.