Le condizioni di alcune strade di Campobello di Mazara sono pessime. A denunciarlo sono i coordinatori locali di Forza Italia e “Alternativa civica”, Andrea Moceri e Vincenzo Pisciotta. I due fanno riferimenti ai diversi cantieri che stanno interessando il paese. Scavi per il potenziamento della linea elettrica dell’Enel, altri, invece, per l’installazione del sistema fibra per la rete. «Si faccia chiarezza sulle opere che si stanno realizzando», è quello che chiedono Moceri e Pisciotta. «Si tratta di scavi non realizzati dal Comune, e questo penso che sia Moceri che Pisciotta lo sappiano bene – dice il sindaco Giuseppe Castiglione – aggiungo, altresì, che sia la Polizia municipale che l’ufficio tecnico hanno diffidato e sanzionato più volte l’impresa che sta svolgendo gli scavi, qualvolta si sono riscontrati problemi di pericolo». Sia Moceri che Pisciotta si sono interrogati, altresì, perché il Comune è rimasto fuori dai finanziamenti regionali che riguardavano l’ammodernamento della viabilità rurale.