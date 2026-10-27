I poliziotti della Squadra mobile e del Commissariato di Mazara del Vallo hanno arrestato un uomo di Bagheria (Palermo) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti- L’uomo è stato bloccato sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Campobello di Mazara. Le pattuglie lo avevano notato mentre procedeva a bordo dell’auto con andatura incerta e irregolare. Dalla perquisizione è emerso che l’uomo era in possesso di 100 grammi di crack e 10 grammi di cocaina, sostanza stupefacente che lo stesso trasportava, avvolta in involucri termosaldati e sottovuoto in cellophane. L’uomo è stato arrestato e dopo la convalida da parte del giudice è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.