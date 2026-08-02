La licenza elementare l’hanno conseguita nel 1963 nel plesso “San Giovanni Bosco” di Campobello di Mazara e dopo 63 anni si sono ritrovati per un momento conviviale a Tre Fontane. L’incontro delle ex alunne della 5a sezione A (maestra Nicolina Pantaleo) è stato organizzato da Angela Stallone. «Quando 63 anni fa mettevamo un punto al nostro percorso alle elementari, forse nessuna di noi avrebbe immaginato che, dopo tutto questo tempo, sono passati altri 63 anni, saremmo state ancora qui, insieme, a guardarci negli occhi – ha detto Angela Stallone rivolgendosi alle ex compagne – il tempo passa, la vita ci mette alla prova, e so bene che per qualcuna di noi essere qui stasera ha richiesto un piccolo atto di “eroismo”. Per questo voglio dirvi un grazie di cuore enorme».

All’incontro non hanno partecipato alcune ex compagne per problemi di salute. «Il ritrovarsi insieme ha dimostrato che quel filo invisibile che ci ha legate tra i banchi di scuola non si è mai spezzato. Non siamo più quelle bambine con i grembiuli, ma dentro di noi quella luce c’è ancora», ha detto ancora Angela Stallone.