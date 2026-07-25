Sono stati eletti i presidenti – e i vice – delle tre Commissioni consiliari a Campobello di Mazara. Nella prima Commissione (relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, tributi, fruizione di beni e servizi, utilizzo del patrimonio comunale, programmi di gestione dei mercati e attività produttive) è stato eletto presidente Vito Balistreri, vice Sabina Lazzara. Nella seconda Commissione (piani territoriali e urbanistici, generali e attuativi, e relative varianti, programmi di viabilità e traffico, lavori pubblici, sviluppo e tutela del territorio) è stato eletto presidente Francesco Passanante, vice Maria Moceri. Nella terza Commissione (organismi comunali, regolamenti, servizio socio-assistenziali, attività culturali, scolastiche e politiche giovanili, attività sportive, ricreative e tempo libero) è stata eletta presidente Martina Panicola, vice Armando Accardo. Tutti presidenti e vice fanno parte della maggioranza consiliare.