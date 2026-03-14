Ora c’è l’ufficialità: Piero Di Stefano, attuale presidente del consiglio comunale, è il candidato sindaco ufficiale della coalizione che vede insieme Dc, Udc, FdI, Democrazia e Libertà, Democratici e la Forza dei fatti. Stamattina avevamo anticipato la scelta che stava facendo la coalizione che sino a ora ha sostenuto Castiglione, ora è arrivata l’ufficialità. In mattinata Di Stefano aveva incontrato a Palermo Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia. All’incontro erano presenti anche il deputato regionale Giuseppe Bica (che già si era espresso a favore del candidato sindaco Daniele Mangiaracina) e l’ex onorevole Nicola Catania.