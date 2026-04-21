Altro che spaccatura, il PD è tutto unito sulla candidatura di Gioacchina Catanzaro. A Campobello di Mazara sono arrivati i vertici del partito per mettere acqua sul fuoco dopo le dimissioni del segretario Baldo Stallone per il venir meno della necessaria sintonia politica tra la maggioranza dei tesserati e gli organi dirigenti del partito. Il segretario ha dapprima partecipato alla conferenza stampa della candidata e, pochi giorni dopo, si è dimesso dall’incarico. L’addio di Baldo Stallone dal ruolo di segretario, ha costretto il partito a mandare un commissario, individuato nella persona di Marco Campagna. E, qualche giorno addietro, alla presenza della segretaria provinciale PD Valeria Battaglia e del vice Ernesto Raccagna, si è tenuta l’assemblea degli iscritti. «La politica è organizzare la speranza – è stato ricordato durante l’incontro – e oggi la speranza di Campobello ha il volto e la competenza di Gioacchina Catanzaro».

Per il PD «non esistono altre strade né ambiguità». Dunque il partito è schierato – insieme a M5S e ControCorrente – a fianco della candidata Gioacchina Catanzaro. Durante l’assemblea è stata rimarcata l’importanza di una proposta politica che rimetta al centro legalità e sviluppo sociale, con il pieno sostegno della federazione provinciale a una candidatura considerata punto di riferimento per l’intera area progressista del territorio trapanese.