Ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale di Campobello di Mazara, un gruppo pacifico di manifestanti ha donato al Comune una bandiera della Palestina chiedendo che venisse esposta al balcone dell’Ufficio del sindaco. Proprio per la seduta di ieri la sezione Anpi di Campobello di Mazara-Castelvetrano e un gruppo di consiglieri avevano richiesto che venisse trattato il punto all’ordine del giorno riguardante il riconoscimento dello Stato di Palestina. Dalla seduta è emerso che il Comune si farà portavoce presso gli altri Comuni vicini della richiesta avanzata.