Accetta la sconfitta col sorriso, «perché la democrazia e il voto popolare si rispetta e se ne deve prendere atto». Piero Di Stefano è nel suo comitato elettorale di via Garibaldi quando, sin dal primo pomeriggio, iniziano ad arrivare i dati dello spoglio. L’andamento si capisce subito, voto dopo voto, Mangiaracina lo supera. «Accettiamo la sconfitta – spiega a caldo Piero Di Stefano – e ci prepariamo a fare la forza d’opposizione in consiglio comunale». Quello che toccherà fare alla coalizione di Di Stefano è l’analisi del voto: cosa non ha funzionato in questa campagna elettorale? La prima, e forse l’unica, risposta a una sconfitta che boccia Di Stefano e, di reflusso, anche l’uscente Giuseppe Castiglione. Nel tardo pomeriggio il neo sindaco Daniele Mangiaracina ha fatto visita ai comitati elettorali di Piero Di Stefano e di Gioacchina Catanzaro, con i quali si è scambiato un abbraccio.