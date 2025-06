Allo stadio comunale “Domenico Castro Stallone” di Campobello di Mazara si è svolta la festa finale del torneo regionale di calcio giovanile “Scuole calcio a confronto” organizzato dal Comitato provinciale Ais di Agrigento, guidato da Mario Cucchiara. Protagonisti in campo sono stati gli allievi della categoria “Primi calci” provenienti dalle province di Trapani, Palermo e Agrigento, bambini nati negli anni 2016/17. Il campo è stato suddiviso in quattro mini campi di calcio a 7. I ragazzi in campo sono stati circa 400, mentre sugli spalti hanno assistito alle partite genitori e appassionati di calcio. «Tanta soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, per l’organizzazione e la partecipazione», ha detto Maria Tocco, presidente del Comitato regionale Asi Sicilia.