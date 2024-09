La scuola di danza Relevè, dopo il successo dello spettacolo “Mary Poppins”, è lieta di annunciare la riapertura del nuovo anno accademico. La scuola, sita in Via dei Mille 50 a Campobello di Mazara, offre un’ampia gamma di corsi adatti agli allievi di tutte le età tenuti da Maestri altamente qualificati e selezionati: tra questi Noemi Gentile, Piero Indelicato, Beatrice Filippi, Nicoletta Roppolo.

La direttrice artistica Noemi Gentile, ballerina e insegnante di grande esperienza, conosciuta per il suo approccio professionale e innovativo, ha pensato ad un’offerta didattica varia ed adatta ad ogni livello offrendo corsi per tutte le fasce d’età, spaziando in generi differenti.

Per bambini e ragazzi: GIOCODANZA, PROPREDEUTICA, DANZA CLASSICA ACCADEMICA, CONTEMPORANEO, MODERN, HIP HOP, LABORATORIO TEATRALE. Per gli adulti: DANZA, PILATES, TOTAL BODY, GINNASTICA DOLCE, LABORATORIO TEATRALE. La struttura accogliente e rassicurante rispetta le normative vigenti per garantire la sicurezza di chi la frequenta.

“La danza e lo sport sono fondamentali per lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo. La pratica regolare incoraggia la disciplina e il lavoro di squadra, oltre a favorire la creatività e l’espressione personale. Non perdere l’occasione di entrare a far parte della nostra famiglia” queste le parole di Noemi Gentile nel giorno dell’apertura delle iscrizione ai corsi. Tra i locali della scuola di danza il motto è sempre stato il seguente: “UN SOGNO INIZIA, IL PIU’ DELLE VOLTE, CON UN’INSEGNANTE CHE CREDE IN TE!”

Per info: 3276543539

AUTORE. Redazione