Una serata indimenticabile all’insegna delle emozioni, dell’amicizia e dei ricordi più cari. Si è svolta nella serata di ieri, martedì 11 agosto 2026, nella suggestiva cornice del locale Verdeluna a Tre Fontane, la grande “Festa dei Nati nel 1976”, l’evento celebrativo dedicato allo speciale traguardo dei cinquant’anni della classe campobellese.

L’iniziativa, nata da un’idea di Francesco Licata e realizzata grazie alla curata macchina organizzativa mossa insieme a Patrizia Luppino ed Elisa Marchetti, ha visto la partecipazione di circa 70 coetanei. Un’adesione calorosa che ha riabbracciato amici d’infanzia, compagni di scuola, compagni di merende e compagni di viaggio cresciuti tra le piazze del paese e le indimenticabili estati vissute lungo la costa.

La serata è stata scandita da un’autentica atmosfera amarcord, accompagnata dai grandi successi musicali degli anni ’90 e 2000. Uno dei momenti più toccanti ed applauditi è stato l’ascolto del monologo celebrativo, una riflessione intensa che ha ripercorso le tappe fondamentali di questa generazione: dai cartoni animati dell’infanzia alle estati a Tre Fontane e Torretta, dalle avventure giovanili al profondo senso di comunità da tramandare oggi ai propri figli.

A rendere l’incontro ancora più profondo e sentito sono state la benedizione officiata da don Pietro Pisciotta e un toccante momento di raccoglimento dedicato al ricordo dei coetanei della classe 1976 che oggi non ci sono più.

A coronare l’evento, il consueto ed emozionante taglio della torta accompagnato da un brindisi corale al futuro. L’energia e l’entusiasmo sono stati tali che la community dei nati nel ’76 si è già data appuntamento tra dieci anni per festeggiare, ancora una volta insieme, il traguardo dei 60 anni.

Ecco i partecipanti alla serata:

Sonia Cudia, Doriana Ciravolo, Passanante Katia,Militello Girolama , Luppino Patrizia , Bono Vita, Maria Grazia Giambanco , Critti Vita , Marchetti Elisa, Pietro Polizzi , Tramonta Biagina , Pellicane Marisa, Firreri Giovanni, Vincenzo Cudia, Mangiaracina Susanna, Marino Giuseppe, Catia Campisi, Catanzaro Leonardo , Francesco Licata, Letizia Rizzuto, Giuseppe Lombardo, Vito Pantaleo, Tripoli Silvio, Pisciotta Francesco, Garetti Giuseppe , Vita Lentini, Mangiaracina Enza Maria , Eleonora Gambini, Anastasi Giuseppe, Barruzza Nicolò , Pantaleo Raffaella, Calogero Prinzivalli, Di Natale Patrizia, Riggio Rita Maria, Vincenzo Tancredi, Dalla Liboria , Mangiaracina Ninfa, Ninetta Manfre’, Tramonta Rosalia, Anna Cudia, Bianco Alberto , Barbera Vito, Giuseppe Riggio, Burgarella Giuseppe, Giacomo Li causi, Mimma Ienna, Commare Caterina , Giorgi Emilio Massimiliano , Elisa Greco, Paola Sinacori, Indelicato Natale, Buffa Antonella, Antonino Cudia, Loredana Stallone, Giovanni Lupo, Innocenzo Barbera, Critti Giovanni, Nadia Ruggirello, Giuseppe Luppino , Anna Trento, Giusy Gatto, Tonino Armata, Passanante Piero, Commare Giovanna, Stallone Gaetano, Marzuco Vita, Cognata Giusy, Cognata Sebastiano, Montalbano Angelo.