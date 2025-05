Per le aziende che vantano crediti dal Comune di Campobello di Mazara sino al 31 dicembre 2022, è stato prorogato di un mese il termine per la presentazione delle istanze di rilevazione da parte della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune. È una procedura adottata dalla terna di commissari che, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, stanno gestendo debiti e crediti del Comune maturati sino al 31 dicembre 2022, che in gergo tecnico si chiama massa passiva. Per presentare l’istanza – in carta libera – bisognerà dimostrare la sussistenza del credito vantato, l’importo ed eventuali cause di prelazione. La modulistica è online sul sito del Comune.