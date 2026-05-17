La porta di ingresso del suo patronato danneggiata. A essere vittima dell’atto intimidatorio è stata Sabina Lazzara, candidata al consiglio comunale con la lista “Rinascita campobellese” che sostiene il candidato sindaco Daniele Mangiaracina. La Lazzara gestisce la sede di un patronato da anni e ha sposato la passione per la politica e per il territorio. In vista delle elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio, in prima battuta Sabina Lazzara si era schierata col candidato sindaco Giuseppe Stallone (poi ritiratosi) e, infine, ha scelto di sostenere Daniele Mangiaracina, candidandosi al consiglio insieme a Francesco Passanante. Quanto successo Sabina Lazzara l’ha già denunciato ai carabinieri. E per la candidata è arrivata la solidarietà di Daniele Mangiaracina, Piero Di Stefano e Gioacchina Catanzaro.

«A Sabina va il nostro abbraccio e il nostro sostegno. Andremo avanti insieme, a testa alta, con ancora più determinazione, nel rispetto della legalità, della libertà e della democrazia. A pochi giorni dal voto, quanto verificatosi desta forte preoccupazione, e impone una riflessione anche sul clima che si vive in questa campagna elettorale», ha scritto Mangiaracina. «La politica è confronto, dialogo, idee anche diverse, ma non può e non deve mai trasformarsi in minaccia o intimidazione. Chi sceglie di impegnarsi per la propria comunità deve poterlo fare con serenità e libertà. A Sabina Lazzara rivolgo l’augurio di andare avanti con determinazione e coraggio, continuando il proprio impegno per il bene della città», ha scritto Di Stefano. «Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione, minaccia o violenza che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico e civile che deve caratterizzare una campagna elettorale. Al di là delle appartenenze politiche e delle diverse visioni, il rispetto della persona deve sempre venire prima di tutto. A Sabina va il nostro sostegno umano e politico, con l’auspicio che simili episodi non si ripetano mai più», ha scritto Gioacchina Catanzaro.