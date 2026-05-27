Passaggio di consegne tra l’oramai ex sindaco Giuseppe Castiglione e il neo sindaco Daniele Mangiaracina, stamattina al Comune di Campobello di Mazara. L’atto di proclamazione è avvenuto nell’Ufficio del sindaco alla presenza di Mangiaracina che torna al Comune dopo vent’anni da quando ha ricoperto il ruolo di primo cittadino. Tra Castiglione e Mangiaracina è avvenuta una stretta di mano ed è stata consegnata nelle mani del neo primo cittadino la fascia tricolore. Ora, entro 15 giorni, dovrà essere convocato il nuovo consiglio comunale. Daniele Mangiaracina porta con sé la maggioranza di undici consiglieri, cinque, invece, saranno quelli di opposizione, compreso l’ex sindaco Castiglione e il candidato perdente Piero Di Stefano.