La Giunta municipale di Campobello di Mazara ha deliberato l’assegnazione di un contributo di 20 mila euro all’associazione “Voce Pubblica Ets” per aver organizzato l’iniziativa “I saperi e i sapori della tradizione: l’olio e le olive Nocellara del Belice”. La delibera è pubblicata all’albo pretorio del Comune. Nel documento si fa riferimento al fatto che l’iniziativa si è svolta dal 27 luglio al 1° agosto a Tre Fontane. La somma di 20 mila euro, in effetti, è stata erogata dalla Regione, visto che il Comune, a marzo scorso (era sindaco Giuseppe Castiglione) partecipò al bando “Sicilia che piace 2026” con un progetto per la valorizzazione della pasta di San Giuseppe, ottenendo l’ok al finanziamento. Il 16 luglio, però, la nuova Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Mangiaracina, ha approvato l’aggiornamento «non sostanziale» al progetto. Ossia, al posto del progetto originario finanziato si è puntato sull’olio e le olive. Il 23 luglio è stato concesso il patrocinio all’associazione “Voce pubblica Ets”. Il 28 agosto scorso l’associazione ha presentato la fattura con la rendicontazione, «completa di rassegna fotografica, elenco analitico delle spese e documentazione contabile», scrive il responsabile dell’istruttoria Gaspare Manzo nella delibera. La consigliera comunale Mariella Gulotta ha, comunque, presentato richiesta di accesso agli atti.