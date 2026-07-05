Sono state costituite, in seno al nuovo consiglio comunale di Campobello di Mazara, le tre commissioni consiliari. La prima commissione, che si occuperà di relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, tributi, fruizione di beni e servizi, utilizzo del patrimonio comunale, programmi di gestione dei mercati e attività produttive, ne fanno parte: Giuseppina Faugina, Maria Moceri, Susanna Mangiaracina, Piero Si Stefano, Francesco Margiotta e Sabina Lazzara. Della seconda commissione (piani territoriali e urbanistici, generali e attuativi, e relative varianti, programmi di viabilità e traffico, lavori pubblici, sviluppo e tutela del territorio) ne fanno parte: Francesco Passanante, Vito Balistreri, Vito Trento, Giuseppe Castiglione, Giuseppina Faugiana, Mariella Gulotta. Della terza commissione, invece, ne fanno parte: Nicoletta Moceri, Martina Panicola, Armando Accardo, Noemi Gentile, Mariella Gulotta, Vito Trento e Giuseppe Castiglione. Quest’ultima commissione si occuperà degli organismi comunali, regolamenti, servizio socio-assistenziali, attività culturali, scolastiche e politiche giovanili, attività sportive, ricreative e tempo libero.