Un uomo di Campobello di Mazara è stato fermato dai carabinieri e si trova attualmente nella caserma di Campobello perché avrebbe tentato di uccidere alcuni suoi parenti che si trovavano in un’officina meccanica nel centro del paese. Pare che l’uomo – di cui ancora non si conoscono le generalità – si sarebbe presentato con una pistola e avrebbe tentato di sparare a due parenti ma invano. Al momento non si conosce il movente del gesto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Campobello che hanno portato l’uomo in caserma.