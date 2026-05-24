Sono stati 5.202 (45,55%) i votanti che nella giornata di oggi sono andati alle urne per le elezioni amministrative a Campobello di Mazara. Nel 2020 la prima giornata di voto si chiuse con 4.955 votanti su 11.763 elettori. Quest’anno gli elettori chiamati alle urne sono 11.420. L’andamento della giornata di oggi ha fatto registrare alle ore 12 solamente 1.531 votanti, dato poi aumentato alle ore 19 con 4.011 votanti (35,12%). Nel 2020, alle ore 19, votarono 3.680 elettori. I seggi riapriranno domani mattina (lunedì) dalle ore 7 alle 15. Poi inizieranno le operazioni di spoglio. Il sindaco che prenderà un voto in più risulterà eletto alla carica. I candidati alla poltrona sono tre, sostenuti da tre distinte liste.