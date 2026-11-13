La Procura della Repubblica di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di Francesco Messina, dipendente del Comune di Campobello di Mazara. La notizia è riportata in una nota diffusa dalla stessa Procura. Per l’ipotesi accusatoria, il dipendente comunale, nella sua qualità di pubblico ufficiale, assegnato al primo servizio, che tra le altre cose gestisce anche il patrimonio immobiliare del Comune, nell’esercizio delle sue funzioni, avrebbe sollecitato una dazione di denaro pari a 800 euro per l’espletamento delle attività burocratiche relative alla pratica amministrativa promossa dagli interessati presso il Comune, tesa alla regolarizzazione di un immobile ricevuto in eredità dal defunto genitore. Le indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state condotte dai carabinieri di Campobello. A Messina viene contestato il reato di istigazione alla corruzione.