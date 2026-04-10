Il centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara sosterrà il candidato sindaco Piero Di Stefano alle prossime elezioni amministrative di Campobello. Lo ha annunciato Francesco Messina che rappresenta il centro. «La decisione – dice Messina – nasce dalla condivisione di un progetto amministrativo che mette al centro la competenza, lo sviluppo culturale e la formazione dei giovani come motori indispensabili per il rilancio della città». Per Messina «Piero Di Stefano è una figura di garanzia capace di guidare questa transizione con serietà ed esperienza». Il centro studi universitario ha espressamente dichiarato di essere vicino alla lista Udc.