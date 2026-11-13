Si apre domani – sabato 14 novembre – alle ore 16 la sagra della Nocellara del Belìce a Campobello di Mazara. La sagra, alla sua IV edizione, quest’anno è organizzata dall’associazione “Voce pubblica” scelta come partner dall’Amministrazione comunale. Il taglio del nastro è previsto in via Garibaldi e poi, per tutto il pomeriggio, lungo la via principale del paese rimarranno aperti gli stands con gli espositori. È in programma anche un passaggio della street band e musica dal vivo. Alle 17, all’ex chiesa dell’Addolorata, si terrà il convegno sull’olivicoltura. Alle 20, in via Garibaldi, “L’isola del gusto”. Domenica 15 novembre, alle ore 10, al cineteatro Olimpia, convegno sull’importanza dell’AI nel settore dell’agricoltura. Alle ore 11, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella benedirà i mezzi agricoli e le piante di ulivo. Alle 11,30, passaggio in città delle bike che partecipano a “Girolio”. Dalle 10,30, e per tutta la giornata, rimarranno aperti gli stand con degustazioni. Alle 17, in piazza Garibaldi, screening gratuiti sanitari a cura dell’Asp Trapani. Alle 19,30, davanti il Comune, realizzazione di una mega cassata siciliana, a cura dell’Istituto alberghiero “Virgilio Titone”.