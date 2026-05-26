È tornata al lavoro (al Tribunale di Marsala) già stamattina Gioacchina Catanzaro, candidata sindaca della lista “Primavera”, arrivata terza alle elezioni amministrative a Campobello di Mazara. Con 618 voti Gioacchina Catanzaro (sostenuta da Pd, ControCorrente e M5S) è rimasta indietrissimo rispetto a Daniele Mangiaracina e Piero Di Stefano, che hanno giocato la partita sul campo. «Da oggi riprendo il mio cammino facendo tesoro di un’esperienza che porterò sempre con me. Una campagna elettorale fatta di incontri sinceri, di ascolto, di strette di mano, di emozioni autentiche. Un’esperienza bella e profonda che mi ha arricchita come donna, prima ancora che come candidata», ha detto la Catanzaro. «Il mio pensiero più grande – continua Catanzaro – va a mia sorella Liliana e a Ferdinando, a Carla, Vladimiro, Marcella Francesca, Taha, Antonio, Annalisa, Piyaned, Alessandro, Giovanni, Tony, Aldina, Peppe, Saverio, Laura, Antonino e a tutti quelli che hanno creduto in questo piccolo grande sogno, spendendosi con generosità, entusiasmo e spirito di sacrificio. A loro devo gratitudine per la forza, la dedizione e l’affetto dimostrati in questi mesi. Ringrazio ogni sostenitore, ogni volontario e ogni cittadino che ci ha accolti nelle case e nelle piazze con entusiasmo».

E ha aggiunto: «Le elezioni lasciano inevitabilmente emozioni forti, ma ciò che resta davvero è il valore delle relazioni costruite e della partecipazione. Porto con me il calore della gente e la consapevolezza che mettersi al servizio della propria comunità sia sempre un atto di coraggio e amore». E, per chiudere, gli auguri al neo sindaco Daniele Mangiaracina: «La nostra comunità merita impegno, responsabilità e visione, al di là di ogni appartenenza politica».